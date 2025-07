CMIL Fernando Pessoa promove oficinas e brincadeiras nas férias escolares 

Na próxima semana, entre os dias 14 e 18 de julho, a partir das 14h, o Centro Municipal de Incentivo à Leitura Fernando Pessoa CMIL), na Cidade Soberana, vai receber uma série de atividades lúdicas, criativas e gratuitas para as crianças durante o período de férias escolares. Não é necessário realizar inscrição prévia.

A programação é destinada a crianças de seis a 10 anos. Todos os dias começam com uma contação de história especial para despertar a imaginação dos pequenos, além de oficinas temáticas e brincadeiras tradicionais.

Na próxima segunda-feira (14) terá oficina de pintura e desenho livre; no dia 15 (terça-feira), oficina mão na massa com slime e massinha de modelar; no dia 16 (quarta-feira), oficina de pipas; dia 17 (quinta-feira) é a vez de jogos e brincadeiras como corda, elástico, bolinha de gude, mola, vai e vem, xadrez, jogo da memória, UNO, entre outros. Já no dia 18 (sexta-feira), o encerramento será com uma sessão especial de cinema infantil.

A iniciativa integra o programa De Férias nos CEUs, promovido pela Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Educação, e tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, diversão e criar memórias incríveis durante o recesso escolar.

O CMIL Fernando Pessoa está localizado na praça Estrela, 360, no bairro Cidade Soberana. Para mais informações entre em contato pelo WhatsApp (11) 2087-8640.