GCM prende homem por roubo em ônibus intermunicipal na Via Dutra

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam em flagrante um homem por roubo em um ônibus intermunicipal de transporte de passageiros na rodovia Presidente Dutra, na região de Cumbica, na quarta-feira (9).

A equipe flagrou o crime em andamento, na altura do KM 214 da Via Dutra, durante policiamento preventivo municipal. A movimentação de passageiros, alguns abandonando o coletivo com expressão de medo, chamou a atenção dos GCMs que conseguiram imobilizar o criminoso portando um facão.

Segundo os agentes, o indivíduo havia subtraído do motorista, sob ameaça, R$ 78,00 em dinheiro. Após o controle da situação, o autor, o motorista e as testemunhas foram encaminhadas ao 7º Distrito Policial, localizado na Estrada Nazaré-Guarulhos, 2.447, no Jardim São João, onde o delegado de polícia lavrou auto de prisão em flagrante por roubo.