GCM prende criminoso por roubo a comerciante no Centro

Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na tarde de quarta-feira (9) por crime de roubo a um proprietário de estabelecimento comercial na avenida Tiradentes, no Centro.

Durante o policiamento preventivo municipal, a equipe foi chamada pelo dono de um restaurante que acabara de ser vítima de crime praticado por dois criminosos armados. Em bicicletas, os indivíduos subtraíram uma corrente de ouro do comerciante.

Em diligências pela região, os agentes conseguiram localizar um dos autores pela avenida Salgado Filho. Ele foi reconhecido pela vítima, mas não estava com a corrente de ouro levada pelo comparsa. No entanto, um aparelho celular em seu poder também era produto de roubo efetuado no dia anterior. O proprietário do smartphone foi identificado, o qual confirmou a autoria do crime.

Diante disso, o indivíduo foi conduzido ao 1º Distrito Policial (Av. Monteiro Lobato, 244 – Centro), onde o delegado lavrou auto de prisão em flagrante por roubo e de localização e devolução do aparelho celular. A bicicleta do delinquente ficou apreendida e um inquérito foi instaurado pela autoridade para investigar e chegar ao outro criminoso.