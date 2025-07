GCM apreende motosserra abandonada em ação de combate ao desmatamento ilegal

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam na manhã de quarta-feira (9) uma motosserra em área de mata no Jardim Bananal. A equipe foi acionada pela Central 153, que recebeu a denúncia sobre o corte de árvores em um terreno na rua Ametista.

Ao fazer a averiguação no local, os agentes identificaram o corte de algumas árvores e procederam uma varredura na área, localizando o equipamento abandonado entre as folhagens. O autor não foi encontrado, mas a motosserra foi apreendida, especialmente porque é preciso ter licença para utilizar ou portar, sendo crime punível com multa e pena de três meses a um ano, conforme a Lei Federal nº 9.605/98.

Um relatório foi elaborado à Secretaria de Meio Ambiente (Sema), para que sejam adotadas medidas cabíveis junto ao proprietário da área, assim como a destinação final do objeto apreendido. A GCM Ambiental atua no combate ao desmatamento, além de outros crimes ambientais, zelando pela proteção à fauna e à flora guarulhense.