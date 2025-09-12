RioSP promove ações em Guarulhos e na Via Dutra para esclarecer dúvidas sobre o Free Flow

A RioSP, uma empresa Motiva, está realizando uma série de ações para aproximar os clientes e moradores da Região Metropolitana de São Paulo, principalmente de Guarulhos, do conceito de pedágio eletrônico Free Flow. A iniciativa já está em sua terceira semana e acontece tanto em postos de serviços localizados às margens da rodovia quanto em espaços públicos da cidade de Guarulhos, como o Bosque Maia e a Praça Mamonas.

O objetivo é orientar e esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do Free Flow, sistema que permite a passagem de veículos sem a necessidade de praças de pedágio físicas, trazendo mais fluidez ao tráfego.

As ações contam com o apoio do veículo SIC (Serviço de Informação ao Cliente). Promotores treinados abordam as pessoas e as convidam a assistir a um vídeo explicativo sobre o funcionamento do Free Flow.

Em seguida, os participantes são estimulados a interagir em uma dinâmica didática: utilizando uma lousa imantada, eles classificam informações entre “Verdadeiro” e “Falso”. Ao final da atividade os participantes recebem um caderno informativo produzido pela concessionária, que reúne as principais orientações sobre o sistema e funciona como um guia para consulta posterior.

Também faz parte da atividade uma “viagem virtual’ pela nova Via Dutra. Um óculos de realidade virtual apresenta como ficará a Via Dutra com a conclusão das obras. As ativações seguirão até o fim deste mês em diferentes pontos da rodovia e de Guarulhos, reforçando o compromisso da RioSP com a informação clara e acessível para todos os usuários.

Programação do SIC:

Nesta sexta, dia 12/09, o SIC estará no Lago dos Patos, na rua Piracanjuba, nº02, Vila Galvão, das 9h às 18h.