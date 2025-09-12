Handebol encerra disputa na Olimpíada Colegial Guarulhense





Pela Olimpíada Colegial Guarulhense, a última quinta-feira (11) foi de muita disputa no handebol, em disputas realizadas no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca, e na ASMG, no Bom Clima.



No mirim feminino, o Colégio Unicultura foi campeão ao vencer o Colégio Batista por 15 a 14. No infantil feminino, o Colégio Parthenon Bom Clima fez 17 a 14 contra o Colégio Batista e garantiu o título da categoria. No juvenil feminino, o Colégio Marconi levou a melhor contra o Parthenon Bom Clima e fez 19 a 4. Já no mirim masculino, o Colégio Parthenon Bom Clima garantiu o título jogando contra a EE Flávio Xavier Arantes.

Na final do infantil masculino, o Colégio Marconi derrotou o Colégio Parthenon Vila Augusta por 29 a 18. No juvenil masculino, foi a vez do Colégio Parthenon Bom Clima vencer o Colégio Marconi por 18 a 15. No pré-mirim feminino, o Colégio Marconi bateu o Colégio Canadá por 2 a 1. Finalizando a modalidade, no pré-mirim masculino o Colégio Parthenon Vila Augusta venceu o Colégio Parthenon Bom Clima por 2 a 1.