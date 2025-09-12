Prefeitura combate descarte irregular de resíduos em Guarulhos





Garantir a limpeza de uma cidade com mais de 1,3 milhão de habitantes não é tarefa simples. Em Guarulhos, fiscalizações constantes têm buscado combater o descarte inadequado de lixo e entulho. No primeiro semestre de 2025, a Subsecretaria de Gestão de Resíduos contabilizou 179 autuações, que somaram R$ 966.317,45 em penalidades aplicadas.

As infrações, identificadas pelos agentes do Departamento de Execução de Gestão de Resíduos, vão desde o transporte irregular até o despejo clandestino de materiais. A atuação conta com o apoio da Guarda Ambiental, responsável por diligências e abordagens durante as operações.

De acordo com o subsecretário de Gestão de Resíduos, Lucius do Amaral Vieira, a Prefeitura oferece uma série de serviços que garantem alternativas corretas para o descarte de materiais. Entre eles estão a Operação Cata-Tralha, os Ecopontos Joga-Tralha, a coleta regular e seletiva em todo o município e o programa PET Eterno destinado ao recolhimento de animais mortos. A relação de caçambeiros credenciados também está disponível para quem precisar contratar o transporte de entulho.

A manutenção da limpeza da cidade não é tarefa apenas do poder público. Cada cidadão também tem a responsabilidade de descartar corretamente seus resíduos. Independente das multas aplicadas, mesmo expressivas, o maior prejuízo do descarte irregular recai sobre o meio ambiente e a saúde da população. Em Guarulhos não há desculpas para essa prática, uma vez que a Prefeitura oferece diversos serviços para auxiliar o munícipe.

Mais informações sobre a destinação correta de resíduos podem ser obtidas diretamente com a Subsecretaria de Gestão de Resíduos, pelo telefone (11) 2468-7200.