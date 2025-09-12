Jardim Acácio recebe plantio de 100 mudas de árvores nativas

A EPG Jean Piaget, no Jardim Acácio, recebeu nesta quinta-feira (11) o plantio de 100 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos foi coordenada pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, em parceria com a empresa Cummins do Brasil e com o projeto Reviva Planet Green. A ação contou com a participação de 40 voluntários.

O plantio aconteceu em uma Área de Preservação Permanente (APP), às margens do córrego Cachoeirinha Invernada. A ação faz parte das iniciativas de recuperação ambiental promovidas pela Prefeitura, com o fortalecimento da arborização urbana, promoção dos benefícios diretos à biodiversidade local e valorização dos espaços públicos.

Quando as árvores estiverem maiores, a área próxima à escola vai perceber uma melhora da qualidade do ar, redução da poluição sonora, diminuição das enchentes e dos alagamentos, além de receber a visita de mais pássaros.

As atividades de plantio realizadas pela Secretaria do Verde ao longo deste mês, acontecem em alusão ao Dia Mundial da Árvore, comemorado em 21 de setembro. Os plantios são abertos à população. Para participar, basta comparecer aos seguintes locais:

Dia 13 – sábado – 9h

CEU Bonsucesso

Av. Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

Dia 20 – sábado – 9h

Margens do córrego dos Cubas

Em frente a entrada principal do Bosque Maia