Peça ‘Quem é a Fofinha?’ tem apresentação gratuita em Guarulhos no dia 20 de setembro

No próximo dia 20 de setembro, os atores André Mattos e Beth Rizzo desembarcam em Guarulhos novamente, agora com a peça de comédia “Quem é a Fofinha?”. A apresentação, que tem início agendado para às 18h no Teatro Padre Bento, é gratuita e os ingressos devem ser retirados na recepção, a partir da próxima terça-feira (16), ou através do link https://www.sympla.com.br/evento/comEdia-quem-E-a-fofinha/3087619.
A obra apresenta a história de Madalena, mulher fora dos padrões estéticos atuais, que depois de sofrer uma decepção amorosa pela Internet busca auxílio em uma sessão de terapia em grupo. O terapeuta tenta auxiliá-la fazendo com que ela reviva vários episódios de sua vida diária e, a partir daí, ela encontra respostas para descobrir quem de fato ela é.
O projeto, desenvolvido em parceria entre a atriz e produtora Beth Rizzo e o ator, diretor e produtor André Mattos, apresenta a perspectiva de que é preciso se aceitar, independente das diferenças de qualquer natureza.
Serviço
“Quem é a Fofinha?” (com Beth Rizzo e André Mattos)
20 de setembro às 18h
Teatro Padre Bento | Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade
Estacionamento gratuito – Sujeito a lotação
Classificação indicativa: 12 anos
Duração: 60 minutos
Ficha técnica
Texto: Beth Rizzo e Ênio Gonçalves
Direção artística: André Mattos
Atuação: Beth Rizzo e André Mattos
Ator stand in convidado: Marcos Barros
Realização: CIA de Teatro Lá Vem o Rizzo e André Mattos Produções Artísticas LTDA
Operador de som e luz: Diego Vieira e Thiago Vieira