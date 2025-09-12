Peça ‘Quem é a Fofinha?’ tem apresentação gratuita em Guarulhos no dia 20 de setembro





No próximo dia 20 de setembro, os atores André Mattos e Beth Rizzo desembarcam em Guarulhos novamente, agora com a peça de comédia “Quem é a Fofinha?”. A apresentação, que tem início agendado para às 18h no Teatro Padre Bento, é gratuita e os ingressos devem ser retirados na recepção, a partir da próxima terça-feira (16), ou através do link https://www.sympla.com.br/evento/comEdia-quem-E-a-fofinha/3087619.

A obra apresenta a história de Madalena, mulher fora dos padrões estéticos atuais, que depois de sofrer uma decepção amorosa pela Internet busca auxílio em uma sessão de terapia em grupo. O terapeuta tenta auxiliá-la fazendo com que ela reviva vários episódios de sua vida diária e, a partir daí, ela encontra respostas para descobrir quem de fato ela é.

O projeto, desenvolvido em parceria entre a atriz e produtora Beth Rizzo e o ator, diretor e produtor André Mattos, apresenta a perspectiva de que é preciso se aceitar, independente das diferenças de qualquer natureza.

Serviço

“Quem é a Fofinha?” (com Beth Rizzo e André Mattos)

20 de setembro às 18h

Teatro Padre Bento | Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade

Estacionamento gratuito – Sujeito a lotação

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 60 minutos

Ficha técnica

Texto: Beth Rizzo e Ênio Gonçalves

Direção artística: André Mattos

Atuação: Beth Rizzo e André Mattos

Ator stand in convidado: Marcos Barros

Realização: CIA de Teatro Lá Vem o Rizzo e André Mattos Produções Artísticas LTDA

Operador de som e luz: Diego Vieira e Thiago Vieira