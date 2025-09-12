UNG abre agenda para atendimentos nutricionais à comunidade





A Universidade Guarulhos (UNG), por meio da Clínica-Escola de Nutrição, oferece serviços completos e com valores acessíveis para todas as faixas etárias. Os pacientes contam com avaliação nutricional detalhada, incluindo medidas antropométricas e análise de composição corporal por bioimpedância, além da elaboração de planos alimentares personalizados de acordo com o estilo de vida de cada pessoa.

O espaço também oferece acompanhamento contínuo em diferentes áreas, como emagrecimento saudável, ganho de massa muscular, nutrição clínica (diabetes, hipertensão, dislipidemias e doenças gastrointestinais), nutrição materno-infantil, de gestantes, lactantes e idosos, atendimentos sobre seletividade alimentar e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.

Segundo a nutricionista e responsável técnica da Clínica-Escola de Nutrição da UNG, Mariana Oshiro Imamura, um dos diferenciais do atendimento é o foco na educação alimentar, que vai além das dietas tradicionais. “Os pacientes recebem orientações práticas para minimizar o consumo de ultraprocessados — opções prontas, industrializadas e ricas em aditivos —, considerados os vilões da alimentação, os substituindo por opções mais saudáveis, acessíveis e nutritivas”, informa.

Ainda sobre o consumo de alimentos ultraprocessados, a especialista explica que esses produtos possuem excesso de açúcares, gorduras saturadas e sódio. Ao mesmo tempo, apresentam baixo teor de fibras, vitaminas e minerais. “Além do perfil nutricional pobre, a presença de aditivos, como corantes, aromatizantes e conservantes, intensifica os efeitos negativos no organismo, favorecendo processos inflamatórios e alterações metabólicas. Isso pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como problemas cardiovasculares e obesidade”, explica.

Para quem deseja reduzir a ingestão desses alimentos e construir novos hábitos, com sugestões de preparações simples para o dia a dia, os especialistas da Clínica-Escola de Nutrição da UNG podem auxiliar neste processo, contribuindo para mais saúde e qualidade de vida. Os atendimentos são realizados por estudantes do curso de Nutrição, sempre supervisionados por professores especialistas, garantindo segurança e embasamento científico.

As consultas acontecem na segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 9h às 13h, terça-feira e quarta-feira, das 17h às 21h. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp (11) 2464-1676.