Trecho do Córrego Tanque Grande é desassoreado pela Prefeitura





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promove desde a última terça-feira (9) o desassoreamento de um trecho do Córrego Tanque Grande, que corre paralelo à avenida Candêa, na região do São João.

Para a retirada dos resíduos e detritos acumulados no leito do córrego está sendo utilizada uma escavadeira hidráulica. De acordo com a Regional São João da SAR, que supervisiona o trabalho da equipe, o serviço será realizado até a região dos Malvinas.

A expectativa é que a ação aumente a capacidade de armazenamento e de vazão das águas, além de contribuir para a prevenção de alagamentos. Além do desassoreamento, a equipe está cortando o mato que cresceu às margens do córrego.

Por meio das oito regionais, a SAR reafirma o compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos reforça ainda o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, realizada de forma preventiva, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.