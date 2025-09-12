Novas UPAs farão 20 mil atendimentos por mês e melhorarão fluxo dos principais hospitais de Guarulhos





As duas novas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) anunciadas pela Prefeitura de Guarulhos terão capacidade para realizar até 20 mil atendimentos mensais, melhorando o fluxo de pacientes dos dois principais hospitais da cidade: HMPB (Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso) e HMU (Hospital Municipal de Urgências).

As novas unidades foram planejadas com toda infraestrutura, com sistema de climatização, dentro das normas vigentes, oferecendo, assistência adequada com segurança, agilidade, resolutividade e humanização no atendimento à população. A UPA Pimentas Bonsucesso e a UPA Centro oferecerão atendimento imediato a pacientes com quadros clínicos de urgência e emergência 24 horas por dia, sete dias por semana.

Serão acolhidos casos clínicos, como febre alta, dores intensas no peito, infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral), desidratação e tontura súbita; casos traumáticos, como quedas com dor intensa e suspeita de fratura e luxações, e hemorragias; e outras urgências, como falta de ar intensa, convulsões, vômitos e diarreia constantes, e cólica renal com dor intensa.

Instalada no estacionamento do Shopping Bonsucesso, a UPA Pimentas Bonsucesso terá estrutura moderna com 11 leitos, sendo três para atendimentos de emergência e oito para observação; e três consultórios médicos.

A UPA Centro estará localizada a menos de 200 metros do Hospital Municipal de Urgências. A estrutura moderna da UPA inclui 15 leitos, sendo três para atendimentos de emergência e 12 para observação; e sete consultórios médicos.

Ambas as unidades terão duas salas de acolhimento e classificação de risco; sala de curativos e suturas; sala de medicação e hidratação; sala de inalação; sala de raio-X; sala de eletrocardiograma (ECG); área administrativa para faturamento; banheiros masculino e feminino e adaptado para pessoas com deficiência; e estrutura com total acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.