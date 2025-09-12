Orquestras de Guarulhos e grupos do Conservatório Municipal atraem mais de 12 mil pessoas em 2025





Mais de 12,5 mil pessoas assistiram, entre janeiro e setembro de 2025, às apresentações das orquestras de Guarulhos e das bandas e grupos formados por alunos e professores do Conservatório Municipal de Guarulhos.

Os destaques de maior público ficam com a apresentação da GRU Sinfônica no Festival de Inverno de Campos do Jordão, para mais de 5 mil pessoas na Praça do Capivari; e o concerto realizado no Adamastor, também da GRU Sinfônica, que trouxe como convidado o Maestro João Carlos Martins, um dos músicos de maior sucesso no Brasil e no mundo.

Os dados incluem os espetáculos da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos e da Orquestra GRU Sinfônica, além das apresentações dos grupos Raul Simão Quarteto, Banda Sinfônica do Conservatório, Seresta na Roça, Coletivo Estudando o Samba, Roda de Choro do Samuka, Guarulhos Pop’s Orchestra, Violino Suzuki, Clube do Violão, Boca no Trombone, Piano Popular, Orquestra de Cordas, Guarucellos, Guitar Fusion, trompete.com.br, Árias e Canções, Solos e Cameristas, Recital de Piano Erudito e Prática de Música de Câmara e Caminhos da Percussão.

Para o diretor do Conservatório Municipal, Maestro Marcelo Mendonça, subir ao palco e receber uma salva de palmas dos espectadores é perceber o quanto o trabalho está sendo valorizado.

Os grupos se reúnem semanalmente para ensaiar as apresentações no auditório do conservatório, enquanto as orquestras ocupam o palco do Teatro Padre Bento. Até o final do ano, estão programados mais de 10 espetáculos. A agenda completa será publicada em breve no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda, onde também é possível conferir outros eventos da Prefeitura de Guarulhos.