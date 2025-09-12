GCM de Guarulhos impede furto de cabo de energia e prende criminoso em flagrante

Furto de fios da rede elétrica prejudica toda a população, e a GCM (Guarda Civil Municipal) de Guarulhos atua com firmeza no combate a esse delito. Agentes da Inspetoria de Trânsito impediram o furto de cabeamento de energia e prenderam o criminoso no Macedo. A equipe foi acionada pela Central 153 para averiguar uma possível ação criminosa e flagrou a tentativa de furto. A Lei n° 15.181/2025 altera o artigo 155 do Código Penal e amplia para dois a oito anos a pena para o furto de fios e cabos de energia e telefonia.

