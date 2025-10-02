Jequitibá-rosa com cerca de 500 anos é localizado em parque no Rio









Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz Mata Atlântica) registraram no Parque Estadual da Pedra Branca, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, um exemplar centenário de jequitibá-rosa, com cerca de 40 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, e 7 metros de circunferência. Estima-se que a espécie tenha cerca de 500 anos.

De acordo com os biólogos da Fiocruz Mata Atlântica Monique Medeiros Gabriel e Jaílton Costa, o jequitibá-rosa está localizado a 1 km no interior da mata, a 200 metros de altitude, na área do parque.

“Sua conservação é atribuída ao acesso restrito por meio do Sítio Jequitibá-Rosa, propriedade particular mantida por Carlos Sergio Raposo, que também preserva outros exemplares da espécie. O local abriga um importante remanescente da Floresta da Pedra Branca, com grande diversidade de plantas e árvores de grande porte”, informou a Fiocruz.

Biólogo da Fiocruz Mata Atlântica, Thiago Fernandes avalia que a espécie é exclusiva da Mata Atlântica e está ameaçada de extinção devido à extração de madeira e à perda de hábitat.

“A espécie foi marcada para coleta de sementes e produção de mudas no horto da Fiocruz Mata Atlântica, com o objetivo de reintroduzi-la na natureza. Essa ação segue as recomendações de órgãos oficiais de conservação, como o Centro Nacional de Conservação da Flora [CNCFlora]”, explicou o pesquisador.

Estação

Fundada em 2016, a Estação Biológica Fiocruz Mata Atlântica (EBFMT) é um laboratório natural dedicado à pesquisa na interface entre biodiversidade e saúde. Trata-se da primeira estação biológica do Ministério da Saúde, sendo também a primeira do município do Rio de Janeiro e a primeira do mundo com foco primário em biodiversidade e saúde.

A estação também atua na restauração ecológica da Mata Atlântica na área da extinta Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, em consonância com os objetivos do Parque Estadual da Pedra Branca.