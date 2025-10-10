Espetáculo de comédia infantil encanta público no Teatro Adamastor









Crianças e suas famílias tiveram uma noite especial com o espetáculo gratuito “Matilda: a comédia infantil”, apresentado no Teatro Adamastor na quarta-feira (8). Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, a ação promoveu o acesso à cultura por meio da arte, o incentivo à leitura, à imaginação e proporcionou entretenimento para 600 pessoas, capacidade total do teatro, durante o mês das crianças.

Sucesso de público em São Paulo, o espetáculo infantil conta a história de Matilda, uma menina curiosa que ama ler e fantasiar. Um dos principais desafios da personagem principal é lidar com seus pais, que não valorizam sua paixão pelos livros.

Ao ingressar na escola Mundial, a personagem encontra a professora Anny, que se torna grande aliada por apoiar o hábito de leitura e a imaginação fértil da menina. No entanto, a escola também apresenta para Matilda um obstáculo: a temida diretora sra. Trunchbull. Com coragem e ajuda de seus poderes mágicos, Matilda enfrenta a diretora, defendendo seu senso de justiça e buscando tornar o ambiente escolar melhor para todos.

A plateia se divertiu do início ao fim com a apresentação e aprendeu, de forma lúdica, sobre a importância dos estudos e das boas amizades. A nova releitura da Cia. de Artes Top Five é uma produção independente, com músicas que deixaram a história ainda mais divertida.