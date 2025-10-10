Crianças do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos se apresentam no próximo dia 29









O palco do Teatro Adamastor receberá no próximo dia 29, a apresentação musical dos projetos Primeiras Notas e Musicalização Infantil, ambos formados por alunos dos cursos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos. O espetáculo, que terá início às 20h, tem entrada gratuita e os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes do início da apresentação.

Coordenado pela professora Vaneska Barros, o musical conta com repertório variado, assim como formações musicais igualmente diversificadas, com alunos dando vida às peças musicais com instrumentos, como xilofones, flauta doce, violino, violoncelo, guitarra, baixo, bateria, trompete e trombone. “O repertório conta com músicas eruditas, MPB e rock, passando por “Suite n° 1” de Bach, “Chega de Saudade”, de Tom Jobim, até “Cowboy Fora da Lei”, de Raul Seixas”, adiantou a docente.

Conheça os projetos

Ambos com o benefício de desenvolver a socialização, a coordenação motora, a percepção musical e o aprendizado da linguagem musical de forma lúdica, os dois projetos atendem crianças, mas apresentam algumas diferenças.

O Primeiras Notas é voltado a crianças com idade entre 7 e 10 anos e trabalha para proporcionar o aprendizado da teoria e da prática musical de forma lúdica e dinâmica, além do contato com diversos instrumentos musicais, possibilitando à criança a oportunidade de interagir com vários instrumentos.

Já o curso de Musicalização Infantil é regular na grade de formações do Conservatório Municipal e atende crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos de idade, com o objetivo de iniciá-los no estudo da teoria e da prática musical em conjunto.

Agenda

O Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos realiza mensalmente dezenas de apresentações dos grupos musicais formados pelos alunos e professores da instituição. Entre outubro e novembro estão programados mais de 15 eventos gratuitos e a agenda pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.