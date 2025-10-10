Zoológico de Guarulhos convida para atividade especial na Semana das Crianças









Localizado no Jardim Rosa de França em meio a uma grande área verde com árvores nativas da Mata Atlântica, muita sombra e mesas para piquenique, parquinho infantil, centenas de espécies de animais da fauna brasileira, com exceção para os leões Madiba e Kalipha, o Zoológico de Guarulhos, que tem entrada gratuita, é por só uma ótima opção de passeio em qualquer época do ano, mas na semana da criança o local terá um atrativo a mais.

Entre terça e quinta-feira, dias 14 a 16, a Jornada dos micos-de-cheiro, em frente ao recinto da espécie, que fica ao lado do posto da GCM, promete divertir a criançada e a família toda. Entre 10h e 15h, quem estiver passeando pelo parque pode se dirigir ao local e participar de jogos e desafios enquanto, de forma divertida, aprende sobre a importância de proteger a infância e de cuidar dos animais. Não é necessário realizar inscrição e a participação é gratuita.

Micos-de-cheiro

O mico-de-cheiro (Saimiri vanzolinii) recebe este nome por sua peculiar rotina de higiene pessoal. Ao contrário do que ocorre com outras espécies de primatas, a limpeza dos pelos não é uma atividade feita em grupo. Cada mico-de-cheiro limpa e penteia seu próprio pelo. Depois de penteados, urinam na própria cauda e a encharcam bem usando as mãos. Aí está a razão do seu nome.

Também conhecido como macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta e capijuba-de-boné, o Saimiri vanzolinii é um animal endêmico da Amazônia Central, no Brasil, e só vive numa área restrita, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Ele gosta de locais úmidos e escolhe viver ao longo de rios, várzeas baixas e florestas de restinga desta região.

É um animal ágil e gracioso, com pelagem curta por todo o corpo. Nas costas tem pelos escuros com uma faixa preta, larga e ininterrupta, da cabeça à ponta da cauda. O resto do corpo, as costas dos pés, das mãos e antebraços são de uma cor amarelo-queimada clara. Mede cerca de 35 cm de comprimento, sem contar a cauda não preênsil, pouco mais longa que o corpo. Fonte: https://oeco.org.br/