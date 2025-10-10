GCM impede descarte irregular de entulho e aciona fiscalização ambiental no Jardim Ponte Alta

Agentes da Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos flagraram na noite de quinta-feira (9) o descarte irregular de resíduos sólidos na estrada Albino Martelo, no Jardim Ponte Alta.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe surpreendeu um caminhão VW com caçamba despejando sacos de entulho às margens da via. Parte da carga já havia sido jogada no acostamento quando os GCMs interromperam a ação e abordaram o motorista e o ajudante.

O veículo, pertencente à empresa SRS Gerenciamento de Resíduos Ltda., foi autuado e removido ao pátio municipal, com base na Lei nº 7.572/2017, que regula o descarte de resíduos sólidos na cidade.

A fiscalização da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade foi acionada e notificou a empresa, que tem até 14 dias para remover o material e realizar a destinação correta, sob pena de novas sanções.

A GCM reforça que o descarte irregular de entulho é crime ambiental e prejudica o meio ambiente e a limpeza urbana. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.