Prefeitura remove resíduos no Parque Santo Agostinho e Cabuçu









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta sexta-feira (10) a remoção de resíduos em vias localizadas nos bairros Parque Santo Agostinho e Cabuçu. A execução da limpeza ocorreu em atendimento a diversos pedidos da população.

No Parque Santo Agostinho, a Regional Taboão supervisionou a retirada de resíduos descartados na rua Joaquina de Jesus. A equipe que trabalhou no local contou com o apoio de uma retroescavadeira para realizar a limpeza, que também foi executada nas margens do córrego.

Na região do Cabuçu, a Regional Vila Galvão/Cabuçu atendeu a solicitações de retirada de descarte irregular nas ruas Margarida e Tancredo Neves. Em ambas as vias, a remoção dos resíduos também contou com o apoio de uma retroescavadeira.

Desassoreamento

A execução do serviço de desassoreamento continua avançando em Guarulhos. Desta vez, a Prefeitura realizou a retirada de detritos e resíduos acumulados no leito de um córrego que passa ao lado da rua Barreiro Grande. Para efetuar a limpeza, a SAR disponibilizou uma escavadeira hidráulica.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso do município com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.

A Prefeitura de Guarulhos também reforça o compromisso de promover o desassoreamento de córregos e de valas de drenagem por meio da Operação Tempestade. A iniciativa, de caráter preventivo, tem como principal objetivo evitar alagamentos em vias da cidade durante o período chuvoso.