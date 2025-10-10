Programa Novo Baquirivu acelera obras de macrodrenagem e combate a enchentes









O Programa Novo Baquirivu está “on” em Guarulhos. As obras de macrodrenagem e combate a enchentes seguem em ritmo acelerado, em parceria da Prefeitura de Guarulhos com o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

Nesta semana, representantes do banco financiador da obra se reuniram com a gestão municipal e visitaram as três frentes de trabalho ao longo do rio Baquirivu-Guaçu. Nesta missão, a segunda de 2025, o grupo internacional saiu satisfeito da vistoria e elogiou o empenho da Prefeitura no andamento do projeto após a retomada no primeiro semestre deste ano.

Na quarta-feira (8), o auditório do Paço Municipal recebeu a equipe da CAF para uma reunião de coordenação integrando as pastas envolvidas no Programa Novo Baquirivu, como: Casa Civil; Infraestrutura Urbana; Verde, Clima e Sustentabilidade; Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil; Habitação e Comunicação, entre outras.

A visita às obras ocorreu na quinta-feira (9). A comitiva percorreu as três etapas do projeto, que estão sendo executadas simultaneamente: o lote 1, que compreende os bairros Taboão e Vila das Malvinas; o lote 2, onde estão os bairros Cidade Seródio, Jardim Novo Portugal e Lavras; e o lote 3, no Bonsucesso e Vila Sadokim.

Nesta sexta-feira (10), os representantes do banco internacional encerraram a visita a Guarulhos em uma reunião com o prefeito Lucas Sanches.

O Programa de Macrodrenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu-Guaçu possibilitará a diminuição de cheias mediante a ampliação da calha do afluente, a construção de reservatórios e a recuperação de áreas de várzeas com implantação de arborização e ilhas de lazer e esporte, proporcionando mais bem-estar e qualidade de vida aos moradores da região.

A CAF é responsável pelo aporte financeiro de US$ 96 milhões (aproximadamente R$ 526 milhões de reais) para a realização de obras no rio Baquirivu e de infraestrutura nos bairros da região, com previsão de entrega para 2026.

Entre as melhorias, estão a construção de ciclovia e pista de corrida, revitalização de vias urbanas, ampliação dos corredores viários de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e a adequação do corredor viário e de ônibus da rua Jamil João Zarif e da avenida Natália Zarif, entre outras.