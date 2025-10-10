Prefeitura promove mutirões com mais de 1,7 mil vagas de emprego e estágio









A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), realizou duas ações simultâneas voltadas à empregabilidade com mais de 1.700 vagas disponíveis, ampliando o acesso da população a vagas formais de trabalho e estágios.

As iniciativas aconteceram em parceria com a Agência Brilho Próprio e a empresa WFS Orbital, no Centro Educacional Adamastor e no Guarulhos Cidadania realizado no Jardim Acácio. Os eventos atraíram grande público interessado em novas oportunidades profissionais.

Em conjunto com a Agência Brilho Próprio, foram disponibilizadas vagas destinadas a jovens em busca do primeiro emprego e profissionais que desejam se recolocar no mercado.

As vagas de estágio, destinadas a estudantes a partir de 16 anos e cursando o ensino médio, contemplaram os cargos de: auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção e atendente de lojas. Já as vagas efetivas, com contratação via CLT e benefícios, incluíram atendente de lojas, babá, auxiliar financeiro, subgerente de loja (operações comerciais) e auxiliar de linha de produção.

Simultaneamente, a WFS Orbital realizou um mutirão presencial oferecendo 300 oportunidades voltadas ao setor aeroportuário. O evento teve como foco a seleção de candidatos para as funções de auxiliar de rampa e auxiliar de esteira, responsáveis pelo carregamento e descarregamento de bagagens nas esteiras do aeroporto. A iniciativa superou as expectativas, com a participação de 539 candidatos.

A Prefeitura de Guarulhos reafirma seu compromisso em promover ações que incentivem a geração de emprego e renda, fortalecendo o desenvolvimento econômico e social da cidade.