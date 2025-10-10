Castra Pet Móvel atende região do Parque Jurema na próxima semana









O Castra Pet Móvel, iniciativa da Prefeitura de Guarulhos para castração gratuita de gatos e de cães com até 20kg, atenderá moradores do Parque Jurema e região ao longo da próxima semana.

O centro cirúrgico móvel estará estacionado no Campo do Jurema (rua Jacutinga, 432). As inscrições serão somente de forma presencial na segunda-feira, dia 13, das 9h ao meio-dia. As vagas são limitadas.

Para inscrever o pet é necessário comparecer no dia, local e horário mencionados acima, ser maior de 18 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Guarulhos.

As castrações serão realizadas do dia 14 ao dia 17 de outubro. Outras informações, como dia, hora e preparação do animal, serão passadas aos tutores no momento da marcação da cirurgia.