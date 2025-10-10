Damas, xadrez e cordas em equipe agitam jogos escolares no CEU Pimentas









Alunos do ensino fundamental das escolas da Prefeitura de Guarulhos participaram na manhã desta sexta-feira (10), das modalidades Damas, Xadrez e Cordas em Equipe dos Jogos Escolares Municipais. As modalidades, que integram a Etapa Regional do JEM 2025 com jogos que seguem até o dia 17 de outubro, estimulam momentos de interação, raciocínio lógico e o trabalho em equipe.

De acordo com a professora Érika Calegari, a modalidade Cordas em Equipe oferece às crianças a oportunidade de jogar juntas, de modo colaborativo. A modalidade tem como objetivo a participação de crianças saltando em duplas, em um time composto por quatro meninos e quatro meninas. As duplas pulam durante quatro minutos, sendo um minuto para cada dupla, com cinco rodadas. A pontuação é feita pelo total de saltos que todas as crianças fazem durante as cinco rodadas.

Já os jogos de Damas e Xadrez são modalidades de esportes de alto nível, que exigem grande dedicação dos jogadores e trabalham mais que o jogo em si, envolvem também a estratégia e o raciocínio lógico, permitindo que as crianças se desenvolvam e tenham maior atenção, conforme explicou o professor Maurício Tavares de Lima.

Com o tema “Os jogos como cultura, corpo e movimento”, o JEM envolve educandos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em diversas práticas de jogos, com atitude cooperativa e solidária, promovendo também um intercâmbio sociocultural entre as escolas.

Além de Damas, Xadrez e Corda em Equipe, as modalidades do JEM contemplam práticas individuais e coletivas, como atletismo, futebol, queimada, pique bandeira, resgate e dominó, atividades fundamentadas no currículo da rede municipal.