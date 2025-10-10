GCM de Guarulhos prende traficante, apreende adolescente e recolhe mais de 6,7 kg de drogas









A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10) duas importantes ações de combate ao tráfico de entorpecentes nos bairros Jardim Toscana e Jardim Cocaia, que resultaram na prisão de um criminoso e na apreensão de um adolescente reincidente, além de mais de 6,7 kg de drogas.

No Jardim Toscana, agentes da Coordenadoria Operacional prenderam um traficante com 500 gramas de entorpecentes, sendo 122 porções de maconha e 103 de cocaína, além de um caderno com anotações do tráfico. O flagrante ocorreu na rua Francisco Russo, durante patrulhamento preventivo.

Já no Jardim Cocaia, equipes da Ronda Ostensiva (Romu) apreenderam um adolescente de 17 anos com 6,2 kg de drogas, R$ 5.138,00 em dinheiro e um celular. O infrator foi surpreendido na rua Valter Pinto com uma bolsa e uma mochila contendo 1.390 porções de maconha e 610 de cocaína.

As ações reforçam o trabalho constante da GCM no enfrentamento ao tráfico de drogas e na proteção das comunidades em todas as regiões de Guarulhos.