Fácil Bom Clima passa a contar com Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal









Nesta sexta-feira (10) a Prefeitura de Guarulhos entregou mais uma facilidade para a população: o Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV) implantado na unidade Bom Clima da Rede Fácil, no Paço Municipal. A medida é uma parceria da administração municipal com o intuito de oferecer acesso de mais um serviço à população.

O PAV irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Entre os serviços oferecidos estão pesquisa fiscal e cadastral (pessoa física); cópia de declaração de Imposto de Renda e comprovante de rendimentos; inscrição, alteração e regularização do CPF; e protocolo de documentos. No local atuarão dois servidores da Rede Fácil e um da Secretaria da Fazenda que realizaram treinamento on-line para trabalharem lá.

O atendimento do PAV será feito mediante agendamento prévio através do agendafacil.guarulhos.sp.gov.br. Após indicar o CPF e colocar a senha, na página seguinte aparecerá a opção da unidade em que o cidadão deseja ser atendido e basta escolher Receita Federal.