Homem é preso em Guarulhos por espionar presídios com drones

Policiais do Deic prenderam, nesta quarta-feira (5), em Guarulhos, um homem suspeito de gravar presídios em São Paulo e Pernambuco utilizando drones. O material apreendido continha ao menos 23 vídeos que mostravam detalhes das instalações, trocas de turnos nas guaritas e a rotina dos detentos, colocando em risco a segurança das unidades prisionais.

A operação, conduzida pela 4ª Delegacia de Investigações sobre Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos (DCCiber), cumpriu mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de dois drones e das gravações, que estavam publicadas em uma rede social.

O suspeito foi autuado por atentado ao serviço público, divulgação de informações sigilosas, invasão de espaço aéreo e condução irregular de drones. A Polícia Civil investiga possível ligação dele com organizações criminosas.