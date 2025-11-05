Escolas da Prefeitura participam de torneio online da plataforma Matific

Até esta sexta-feira (7), alunos do ensino fundamental das escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) participam da Semana M – Torneio dos Saberes, ação que integra a Expedição Matemática da plataforma online de aprendizagem matemática Matific. Na segunda-feira (3) os educandos da EPG Padre Manoel de Paiva, na Vila Rosália, realizaram as atividades online e receberam estrelas de acordo com seu desempenho.

Além de apresentar a matemática de forma divertida e desafiadora, a Semana M – Torneio dos Saberes tem como objetivo despertar nos educandos maior interesse pelo conteúdo e fortalecer a confiança na resolução de problemas. Cada educando tem como meta conquistar 250 estrelas, o equivalente a, no mínimo, 50 atividades. A somatória das estrelas gera um ranking coletivo da escola e todas as estrelas individuais também contribuem para a colocação da turma.

A coordenadora pedagógica da unidade, Maria do Carmo Cardillo Sartorio, acredita que o uso educativo da plataforma Matific pelas crianças se mostra de modo instigante e desafiador, o que vai elevar ainda mais o avanço na aprendizagem de saberes de diferentes áreas, para além da matemática, por meio da gameficação.

Do planejamento ao jogo

De acordo com a professora Elissandra Gabarão, a organização da plataforma por níveis de dificuldade estimula o aprendizado de modo interativo e lúdico, caracterizando-se como uma ferramenta de planejamento pedagógico dos professores.

Por meio de relatórios, que permitem o monitoramento dos avanços ao longo do tempo, os professores conseguem propor atividades ou aprofundar unidades nas quais os educandos apresentaram mais dificuldades. Para Elissandra, essa observação do desempenho também permite fazer duplas produtivas onde os que já alcançaram a um melhor nível em sua aprendizagem colaborem com outros que possam estar com alguma dificuldade.

A educadora esclarece ainda que detalhes e dados por unidades temáticas ficam disponíveis na plataforma por meio de relatórios, o que permite ao professor acompanhar o desempenho dos educandos, tanto individual como coletivamente, identificar as aprendizagens que já estão consolidadas e as que ainda necessitam de intervenções.

