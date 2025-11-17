Guarulhos registra mais de 1,1 mil atendimentos no Saúde Toda Hora no sábado

Para fortalecer o acesso da população aos serviços de atenção primária, o programa Saúde Toda Hora promoveu mais um dia de atendimento no último sábado (15). As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Ricardo, Jovaia, Allan Kardec e Marcos Freire, que participaram da ação, somaram 1.113 atendimentos diretos ao longo do período.

O balanço inclui 133 consultas médicas e 162 atendimentos de enfermagem, com 118 coletas de Papanicolau, reforçando o cuidado preventivo com a saúde da mulher. A assistência odontológica contabilizou sete consultas.

Na área da imunização, foram aplicadas 229 vacinas, sendo 157 de rotina, oito contra a covid-19 para adultos dos grupos prioritários, 20 doses de dengue destinadas a adolescentes de 10 a 14 anos (primeira e segunda doses) e 44 contra a influenza.

Também foram realizados 169 testes rápidos, distribuídos entre HIV (42), sífilis (43), hepatite B (42) e hepatite C (42), além de 43 atendimentos na busca ativa de sintomáticos respiratórios. Já as ações relacionadas às condicionalidades do programa Bolsa Família somaram 95 registros.

As atividades coletivas reuniram 38 participantes, sendo sete nas ações de Saúde Bucal e 31 nas demais práticas, entre elas as campanhas Novembro Azul e Novembro Negro, que reforçam a importância do cuidado com a saúde do homem e da conscientização sobre o enfrentamento ao racismo. As farmácias das unidades, por sua vez, registraram 119 atendimentos.

UBSs abertas no próximo sábado

Mesmo diante do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, o programa seguirá atendendo a população no próximo sábado (22), com a abertura das UBSs Jardim Paraventi, Jardim Rosa de França, Marinópolis e Pimentas, onde também serão oferecidas consultas odontológicas.