Orquestra Gru Sinfônica homenageia maestro Duda em concerto gratuito na próxima sexta-feira

A Orquestra Gru Sinfônica celebra os 90 anos do maestro Duda, um dos maiores nomes da música brasileira, em um espetáculo no Teatro Adamastor, nesta sexta-feira (21), às 20h. O concerto faz parte da série Convidados Especiais e tem entrada gratuita.

Recifense, compositor, arranjador e referência absoluta na linguagem das bandas e orquestras de sopros, mestre Duda construiu uma trajetória marcada por criatividade, rigor musical e sonoridade inconfundível que traduz a alma pernambucana. O programa reúne obras emblemáticas do homenageado e peças que dialogam com o universo sonoro do Nordeste, revelando a força rítmica, o lirismo e o brilho característicos de sua escrita musical. Para Marcelo Mendonça, diretor do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, esta será uma apresentação que celebra a tradição, valoriza a música brasileira e destaca o legado de um mestre cuja contribuição atravessa gerações.

Para esta homenagem, a Gru Sinfônica recebe o maestro convidado Eduardo Pereira, jovem regente de destaque crescente no cenário nacional e internacional, conduzindo o programa com sensibilidade, energia e profundo respeito à obra de Duda. O concerto conta ainda com a participação de dois solistas de excelência: Paulo Ronqui no trompete e Raphael Paixão no trombone.

A orquestra

Formada por 50 músicos, a Orquestra Gru Sinfônica leva atividades de musicalização a mais de seis mil alunos do ensino fundamental da rede municipal e da EJA. Fruto da parceria entre as Secretarias de Cultura e Turismo e de Educação, o projeto é executado pelo Conservatório Municipal de Artes sob a direção artística de Marcelo Mendonça, diretor do Conservatório e maestro titular da orquestra.

O grupo realiza concertos mensais com os mais variados repertórios em Guarulhos e em diversas cidades paulistas, além de concertos didáticos, oficinas e vivências que transformam a sala de aula em palco de inclusão e cidadania musical. A agenda de apresentações, tanto da orquestra Gru Sinfônica como dos demais grupos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos pode ser conferida no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Orquestra Gru Sinfônica – Série Convidado Especial: Maestro Duda – 90 Anos

21 de novembro às 20h

Teatro Adamastor | Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Entrada gratuita – Ingressos distribuídos na bilheteria do local 1 hora antes do início do espetáculo