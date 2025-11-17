Prefeitura promove a remoção de descarte irregular em vias de três bairros

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), mobilizou nesta segunda-feira (17) as equipes das regionais Taboão e Vila Galvão/Cabuçu para a remoção de um grande volume de resíduos descartados irregularmente em ruas e avenidas de três bairros.

No Jardim Santa Edwiges, um grande volume de resíduos foi retirado, entre móveis, sacos com materiais provenientes da construção civil, mochilas, diversos tipos de embalagens, entre outros. Foi necessária a utilização de uma retroescavadeira para a remoção.

No Parque Primavera, a operação ocorreu na rua Asteroide e também contou com o apoio de uma retroescavadeira.

Na região da Vila Rio de Janeiro, a Regional Vila Galvão/Cabuçu supervisionou a retirada de resíduos nas ruas Cachoeira e Cabo João Protzek e na avenida Benjamin Harris Hunnicutt. Nesses endereços foram encontrados móveis, restos de materiais da construção civil, entre outros.

Todo o material recolhido foi encaminhado para armazenamento, reciclagem ou descarte em local apropriado. A população pode colaborar com a manutenção da limpeza da cidade denunciando práticas de descarte irregular pelo telefone 2475-4999.

Por meio de suas oito regionais, a SAR reafirma o compromisso da Prefeitura com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.