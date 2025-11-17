Prefeitura realiza conservação e cascalhamento de rua no Água Azul

A Prefeitura de Guarulhos realizou na tarde desta segunda-feira (17) a conservação e o cascalhamento da rua Monte Biano, no Água Azul. O serviço foi promovido por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), através da Regional Bonsucesso.

A equipe que trabalhou na via utilizou uma retroescavadeira para implementar o material reciclado, proveniente da Usina Recicladora de Resíduos da Construção Civil da Prefeitura, no leito carroçável. A medida tem como objetivo principal melhorar a trafegabilidade no local.

Com o trabalho das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reforça o compromisso de manter e aprimorar a infraestrutura urbana da cidade, priorizando ações que beneficiam diretamente o dia a dia da população.