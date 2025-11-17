Zoológico de Guarulhos recebe exposição Mulheres na Ciência

Em parceria com o Museu Catavento, o Zoológico de Guarulhos traz durante novembro a exposição itinerante “Mulheres na Ciência”. A mostra destacando a trajetória de 12 cientistas de diferentes épocas, nacionalidades e áreas de estudos, que mudaram o modo como entendemos o mundo, unindo ciência, educação e natureza. A exposição tem entrada gratuita e pode ser visitada no Museu do Zoológico de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30, até o próximo dia 28.

Também durante novembro, em sintonia com a COP30, a equipe de educação ambiental do zoo, em Consórcio Sabesp, realiza a atividade Fauna e Clima, que mostra como as mudanças climáticas afetam os ecossistemas, a água e a vegetação, em especial da Mata Atlântica. Os encontros acontecem nesta terça-feira (18) e também nos dias 25 e 27 em frente ao recinto do bugio-ruivo.

Doação de mudas

Quem tem um espacinho para plantar uma árvore em casa ou ainda deseja ajudar a arborizar praças e canteiros pode retirar gratuitamente mudas de árvores de diferentes espécies, como manacás-da-serra, ipês, pitangueiras, entre outras, de terça a sexta-feira, das 9h às 15h30, no Museu do zoo.

O Zoológico Municipal de Guarulhos fia na rua Dona Glória Pagnonceli,340, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita. O parque funciona normalmente nesta quinta-feira (20) feriado da Consciência Negra e durante todo o final de semana.