Justiça determina demolição do Centro de Treinamento do Palmeiras em Guarulhos por danos ambientais

A Justiça de São Paulo determinou a demolição da Academia de Futebol 2, centro de treinamento do Palmeiras instalado no Parque Ecológico do Tietê, em Guarulhos. A decisão atende a uma ação do Ministério Público que aponta danos ambientais, falta de contrapartidas e irregularidades no uso da área ocupada pelo clube desde a década de 1990.

A sentença, emitida na sexta-feira (14) pelo juiz Rafael Carvalho de Sá Roriz, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos, exige a demolição completa da estrutura, que ocupa 45 mil m² e abriga cinco campos de futebol. O magistrado determinou ainda que o Palmeiras e o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) restaurem integralmente o terreno ao seu estado natural.

O CT foi construído a partir de um acordo firmado em 1998, válido por 50 anos. Para o juiz, no entanto, a cessão deveria ter passado por chamamento público, garantindo a possibilidade de disputa por outros interessados, já que se trata de área ambientalmente sensível.

Irregularidades ambientais e ausência de contrapartidas

De acordo com o Ministério Público, o clube descumpriu obrigações previstas no acordo original, entre elas a instalação de um posto de vigilância 24 horas para controlar acessos ao parque. A falta desse monitoramento, segundo o MP, contribuiu para invasões e degradação ambiental.

O laudo pericial anexado à ação também identificou:

lançamento de efluentes no canal do Tietê;

existência de fossa séptica fora dos padrões técnicos;

intervenções realizadas sem licenciamento adequado;

riscos ambientais permanentes na área.

Para o juiz, o Palmeiras é “responsável direto pelos danos causados”, seja por ações ou pela ausência de medidas necessárias.

Palmeiras se defende e afirma que recuperou a área

O clube afirmou à Justiça que sempre ocupou o espaço de forma legal e transparente. Segundo o Palmeiras:

a área era degradada, abandonada e usada como depósito de lixo antes de 2002;

houve recuperação ambiental e implantação de atividades sociais e esportivas;

o CT mantém vigilância, segurança e limpeza permanentes;

não há degradação ambiental causada pelo clube.

A defesa também citou um novo acordo assinado com o DAEE em 2018, reforçando a regularidade da permanência no parque.

Decisão ainda pode ser revertida

A determinação judicial não é definitiva. O Palmeiras pode recorrer e tentar suspender ou reverter a ordem de demolição. Caso a sentença seja mantida, o clube e o DAEE terão de restaurar totalmente a área, incluindo recomposição da vegetação e reparação dos danos ambientais apontados na ação.