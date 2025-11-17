Prefeitura combate a dengue em 47 localidades e atinge mais de 8.000 pessoas com campanha educativa

Entre os dias 10 e 14 de novembro, Guarulhos manteve as ações rotineiras de combate ao Aedes aegypti, com bloqueios, inspeções em pontos estratégicos e atendimento a denúncias em diferentes regiões da cidade. As atividades contemplaram 47 localidades nesse período e somaram-se à mobilização educativa da Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue, que orientou 8.150 pessoas em locais de grande circulação, como o calçadão da Dom Pedro II, praça 8 de Dezembro, feiras-livres e instituições de ensino do Centro, Taboão, Pimentas e São João.

Na segunda-feira (10), os bairros Jardim Munhoz, Cumbica, Ponte Grande, Jardim Maria de Lourdes, Jardim Cumbica e Cidade Soimco receberam bloqueios. Pontos estratégicos ficaram sob avaliação no Jardim Presidente Dutra e Jardim Fátima, enquanto denúncias foram verificadas no Cidade Jardim Cumbica, Pimentas e Vila Any.

Na terça-feira (11), as ações de bloqueios foram realizadas no Bananal, Parque Santos Dumont, Jardim Munhoz e Cumbica. Equipes também estiveram em pontos estratégicos situados no Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Jardim Fátima, Jardim Presidente Dutra e Jardim Santa Terezinha. Já as denúncias foram atendidas no Recreio São Jorge e Taboão.

Na quarta-feira (12), houve bloqueios no Jardim Kawamoto, Taboão, Jardim Aida, Vila Operária, Cabuçu, Bonsucesso, Ponte Alta e Jardim Presidente Dutra. Pontos estratégicos foram verificados na Vila Galvão, Vila Renata, Jardim Papai, Vila Nova Bonsucesso e Jardim Ponte Alta I, enquanto o atendimento a denúncias ocorreu na Vila das Palmeiras, Jardim Munhoz, Vila Augusta, Água Azul e Inocoop.

Na quinta-feira (13), os bloqueios contemplaram os bairros Picanço, Jardim Kawamoto, Cabuçu, Bonsucesso, Jardim Paulista, Ponte Alta, Vila Operária e Taboão. Pontos estratégicos foram fiscalizados na Vila Augusta, Centro, Macedo, Vila Fátima, Conjunto Residencial Haroldo Veloso e Cidade Seródio. As denúncias concentraram-se na Vila Rosália, Vila Sabatino, Cabuçu e Jardim Presidente Dutra.

Na sexta-feira (14), houve bloqueios na Invernada, Jardim das Andorinhas, Jardim Aida, Parque Primavera, Jardim Ponte Alta I, Jardim Paulista e Picanço. Pontos estratégicos receberam equipes no Jardim Rosa de França, Jardim Vila Galvão e Sítio São Francisco.

Além das visitas e avaliações em campo, o município desenvolveu ações educativas relacionadas à Semana Estadual de Mobilização contra a Dengue, com distribuição de material informativo nas quatro regiões de saúde.

O objetivo das ações foi o de conscientizar a população sobre a importância de eliminar recipientes que possam se transformar em criadouros do Aedes aegypti, contribuindo para reduzir casos de dengue e outras arboviroses como zika vírus e chikungunya no município.

Como estratégia complementar, houve ainda a intensificação das visitas a imóveis nos quarteirões dos bairros Cidade Soimco e Jardim Castanha, em Cumbica, área classificada como de risco pela Avaliação de Densidade Larvária. A iniciativa ocorreu entre 6 e 14 de novembro.

A Prefeitura reforça que o enfrentamento ao mosquito depende também do apoio dos moradores, cuja participação é essencial para eliminar focos dentro das residências. As iniciativas ganham ainda mais relevância neste período de transição entre o intersazonal e o sazonal, marcado pela elevação das temperaturas e pelo aumento das chuvas, condições favoráveis à proliferação do mosquito transmissor.