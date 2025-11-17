Procon realiza ação especial Black Friday de atendimento no calçadão da Dom Pedro II

Com a aproximação da Black Friday, período de promoções no comércio, o Procon Guarulhos realiza entre esta segunda-feira (17) até quinta-feira (27), uma ação especial de atendimento aos consumidores no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro. No local, a equipe da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor atenderá a população na van Procon nos Bairros, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h,

Durante a ação, os consumidores poderão buscar informações sobre seus direitos, relatar problemas com fornecedores e receber orientações preventivas para evitar golpes e práticas abusivas. O objetivo é orientar a população, esclarecer dúvidas e registrar denúncias relacionadas às compras realizadas durante o período de promoções.

Para o coordenador do órgão, Maurício Júnior Hora, a iniciativa reforça o compromisso do Procon Guarulhos em garantir mais segurança e transparência nas relações de consumo, especialmente em uma das datas mais movimentadas do comércio.