Crianças estão em férias? Confira programação gratuita no Planeta Inseto







As férias chegaram e uma das melhores programações gratuitas em São Paulo para toda a família é a visita ao Planeta Inseto, a exposição permanente do Museu do Instituto Biológico, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Único museu dedicado aos insetos no Brasil, o espaço oferece uma imersão divertida e educativa no universo desses pequenos seres essenciais para o equilíbrio ambiental.

Instalado em um charmoso casarão histórico da década de 1940, o Planeta Inseto reúne atrações interativas para todas as idades, incluindo o famoso Jardim dos Insetos, painéis sensoriais, insetos vivos, laboratório com lupas e a adorada corrida das baratas. O público também pode observar colmeias com câmeras internas, formigueiros reais, cupinzeiros e até acompanhar o ciclo do bicho-da-seda.

Pensada para acessibilidade e inclusão, a mostra conta com áudio-guia, mapa tátil, plataforma elevatória, painéis em braille e cenografias imersivas, garantindo que todos possam explorar, aprender e se encantar.

Localizado próximo ao Parque Ibirapuera, o museu permite um passeio completo em um único dia. A visita dura cerca de 1 hora e é indicada para crianças, estudantes e adultos curiosos pela natureza.

Pensada para acessibilidade e inclusão, a mostra conta com áudio-guia, mapa tátil, plataforma elevatória, painéis em braille e cenografias imersivas. Foto: Governo de SP

Serviço

Planeta Inseto

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 64 – Vila Mariana, São Paulo – SP

Visitação: terça a domingo, das 9h às 16h

Entrada gratuita

Informações: (11) 2613-9500 | [email protected]

Acessibilidade e estacionamento gratuito disponíveis

Não é permitido entrar com alimentos. Não há fraldário.

Sobre a Apta

A Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (Apta) é o órgão responsável por coordenar as atividades de pesquisa científica da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Em sua estrutura estão presentes sete Instituições de Ciência e Tecnologia, com unidades distribuídas por todas as regiões do estado: Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de Economia Agrícola (IEA), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), Instituto de Zootecnia (IZ) e Apta Regional.