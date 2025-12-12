Museu do Ipiranga atinge a marca de 2 milhões de visitantes desde a reabertura; veja programação







O Museu do Ipiranga celebra neste mês a marca de 2 milhões de visitantes desde sua reabertura ao público, em setembro de 2022, um número que reforça seu papel como um dos mais relevantes museus do país e como espaço vivo de convivência e reflexão sobre a história do Brasil à luz das questões contemporâneas. Para comemorar o marco, o público será recebido ao longo de todo o fim de semana com bottons especiais criados para a ocasião, além de uma programação que inclui a 10ª edição do Música no Museu, com apresentação gratuita do Coralusp XI de Agosto no domingo, dia 14 de dezembro, às 17h, encerrando as atividades culturais do ano.

“Não é o passado que define um museu de história, mas o presente”, afirma Paulo Garcez Marins, diretor do Museu Paulista, sobre a marca atingida. “A história é a operação intelectual sobre o passado, feita a partir das questões que nos movem hoje”. A ideia, que norteia hoje a ação do museu, foi retratada na minissérie Museu do Ipiranga 130 anos: Histórias para pensar o presente, dirigida por Marcelo Machado, e no podcast Pensar o presente: histórias de um museu em transformação, produzido pelo Estúdio Novelo – ambos produtos comemorativos dos 130 anos do museu, completados em setembro deste ano.

Na programação comemorativa, o coral cênico Coralusp XI de Agosto apresenta o projeto Divas da MPB em Cena, sob regência de Eduardo Fernandes e direção cênica de Maria Silvia do Nascimento. O repertório reúne obras marcantes da música popular brasileira que atravessam memórias sociais, ancestralidade, identidades coletivas, crítica social e experiências urbanas, celebrando a diversidade e a força cultural brasileira.

Números do Museu do Ipiranga

A média de visitação no museu vem se mantendo alta desde a reabertura, acompanhada por um crescimento expressivo da participação de grupos escolares da rede pública. Em 2025, cerca de 20 mil estudantes de diferentes regiões do País visitaram o museu em ações agendadas, que incluem atendimento especializado e percursos educativos adaptados às diferentes faixas etárias. Somam-se a eles cerca de 3.500 pessoas em vulnerabilidade social atendidas com transporte, alimentação e visitação mediada.

O fortalecimento da dimensão educativa também se expressa no ciclo Encontro com a Pesquisa, iniciado em janeiro de 2025. A série mensal de palestras, dedicada à apresentação de estudos desenvolvidos a partir dos acervos do Museu Paulista, tem apresentado resultados consistentes ao longo do ano, oferecendo formação para o público interessado.

Já as exposições temporárias desempenham papel central na renovação do repertório e na ampliação do diálogo com o público. Os destaques deste ano foram as exposições Debret em Questão – olhares contemporâneos, recém-inaugurada, com curadoria de Gabriela Longman e Jacques Leenhardt, e Design e Cotidiano na Coleção Azevedo Moura, com curadoria de Adélia Borges, que bateu recorde de visitações, com mais de 80 mil pessoas durante o período em que esteve em cartaz.

Distribuição de bottons

Sábado, 13/12, e domingo, 14/12, durante o período de funcionamento do museu

Música no Museu: Coralusp XI de Agosto – Divas da MPB em Cena

Data: Domingo, 14 de dezembro

Horário: 17h

Local: Acolhimento, em frente à bilheteria

Entrada gratuita (sem necessidade de reserva prévia)

Acessibilidade: Libras e audiodescrição, mediante disponibilidade

Classificação: livre

Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100

Funcionamento: Terça a domingo (incluindo feriados), das 10h às 17h (última entrada às 16h). A bilheteria abre às 9h nos dias pagos e às 10h nos dias de gratuidade.

Ingressos para as exposições de longa duração: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). Entrada gratuita para exposição temporária.

Gratuidades: Quartas-feiras e primeiro domingo do mês. Confira mais informações: museudoipiranga.org.br/visite