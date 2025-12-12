Poupatempo expande plataforma digital para tornar serviços públicos mais acessíveis ao cidadão







O Poupatempo SP.GOV.BR está cada vez mais próximo do cidadão. Com quase 4 mil serviços digitais, é possível resolver, de qualquer lugar, demandas de saúde, documentação, educação, trânsito e diversas outras áreas. Entre as novidades, também estão os serviços de zeladoria urbana, como tapa-buraco, iluminação pública e poda de árvores e muito mais. Todos acessíveis pelo celular, tablet ou computador.

As soluções oferecidas reduzem deslocamentos e eliminam o tempo de espera. O aplicativo já superou 10 milhões de downloads na Play Store e concentra mais de 30% das interações digitais relacionadas aos serviços públicos do Estado. São mais de 70 milhões de acessos por ano.

Saúde na palma da mão

Na área da saúde, o aplicativo permite o agendamento de exames preventivos, como mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, além da consulta a filas para transplantes e tratamentos oncológicos. O cidadão também encontra informações sobre hemocentros e pode acessar programas de apoio para redução do consumo de álcool e cigarro, com orientação e encaminhamento para atendimento na rede pública.

Zeladoria pelo celular

O aplicativo do Poupatempo passou a oferecer serviços de zeladoria urbana por meio da plataforma Cidades.SP.GOV.BR, desenvolvida pela Prodesp, empresa vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD). Desde março, mais de 12 mil solicitações já foram registradas por moradores de municípios paulistas.

Entre os serviços disponíveis estão pedidos de reparo em vias públicas, poda de árvores, iluminação e limpeza urbana. A solicitação pode ser feita com envio de fotos e acompanhamento direto pelo aplicativo. Nas cidades integradas ao sistema, o pedido é encaminhado automaticamente à prefeitura responsável.

Trânsito sem filas

O aplicativo reúne os principais serviços digitais do Detran-SP, como licenciamento anual, consulta de multas, pagamento de IPVA, renovação da CNH e a Transferência Digital de Veículos (TDV), que permite a compra e venda de veículos de forma online e segura, sem a necessidade de ir ao cartório.

Escola e documentos no app

Estudantes da rede estadual podem acessar a Carteirinha Escolar Digital, consultar matrícula e boletim escolar. Já na área de documentos pessoais, o usuário pode solicitar agendamento e acompanhar a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), emitir atestado de antecedentes criminais, obter comprovantes relacionados ao CPF e acessar serviços da Justiça Eleitoral ligados ao título de eleitor.

O aplicativo também permite a apresentação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA), garantindo acesso a filas e atendimentos preferenciais, além do uso da Carteira Digital de Trabalho.

Como acessar

Para utilizar os serviços, é necessário ter conta gov.br. Após o login, basta acessar as funcionalidades disponíveis no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, disponível para Android e iOS.

O aplicativo se consolidou como o principal canal digital do Governo de São Paulo para os serviços públicos, reunindo em um só ambiente soluções que antes exigiam deslocamento, agendamento e atendimento presencial.