Operação contra o PCC apreende fuzil, dinheiro e bens de luxo em cidade de MS na fronteira com o Paraguai







A Polícia Civil de São Paulo apreendeu um fuzil, veículos de luxo e dinheiro durante uma operação realizada nesta quinta-feira (18) em Ponta Porã (MS). A ação faz parte de uma investigação contra um esquema ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável por trazer cocaína do Paraguai e da Bolívia para o Brasil por meio da região de fronteira do Mato Grosso do Sul.

Batizada de Operação Argyros, a ofensiva tem como foco o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados a crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação interestadual. Nesta primeira fase, ao menos 11 suspeitos foram identificados como participantes diretos no transporte dos entorpecentes. Em Ponta Porã, foram cumpridos cinco mandados, além de ordens judiciais em Aral Moreira.

Durante as diligências, a polícia apreendeu armas de fogo, incluindo um fuzil calibre 7.62, cerca de R$ 35 mil em dinheiro, automóveis, bolsas e relógios de luxo, além de computadores e celulares. Os equipamentos eletrônicos serão encaminhados para São Paulo, onde passarão por perícia.

A operação também teve como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os investigados utilizavam empresas de fachada para ocultar e justificar movimentações financeiras milionárias. Ao todo, havia quatro mandados de prisão na capital paulista e na Região Metropolitana, mas ninguém foi detido. Além disso, foram expedidos 19 mandados de busca em endereços ligados a traficantes e pessoas responsáveis por ocultar recursos do crime organizado. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear os valores movimentados pelo grupo.