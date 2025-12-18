Prefeitura de Guarulhos empossa novas conselheiras de Políticas para Mulheres







O auditório da Secretaria de Educação, no Macedo, foi palco nesta quinta-feira (18) da cerimônia de posse de 40 membros (20 titulares e 20 suplentes) do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres (CMPM) para o biênio 2026/2027. O evento contou com a participação da subsecretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa de Jesus, representando o prefeito de Guarulhos Lucas Sanches, da presidente do órgão, Simone Lima, entre outros.

De acordo com a subsecretária, hoje celebra-se um momento muito importante para Guarulhos com a posse das novas conselheiras do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres para os próximos dois anos. Em nome do prefeito Lucas Sanches, ela parabenizou todas as conselheiras empossadas e agradeceu a confiança e o apoio ao fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. Ainda enalteceu o trabalho desenvolvido pelo conselho na gestão 2024/2025, sob a presidência de Simone Lima, e pelo empenho e dedicação de cada conselheira.

O CMPM, segundo Vanessa, é um espaço essencial de participação, escuta e construção coletiva. A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres seguirá ao lado do conselho, trabalhando para garantir mais igualdade, respeito e direitos para todas as mulheres do município.

Na oportunidade, Simone apresentou um breve balanço das ações desenvolvidas pelo colegiado na sua gestão (2024/2025) e agradeceu o empenho de todas as conselheiras.

O evento contou também com as presenças da presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (Asbrad), Dalila Figueiredo; da representante da Associação Paulista dos Professores do Estado de São Paulo (Apeoesp), Eliana Nunes dos Santos; da OAB, Paula Regina Moutinho; do Movimento de Mulheres Indígenas de Guarulhos, Dayana Aparecida Rodrigues, além de membros de outras entidades.

O CMPM

O Conselho Municipal de Políticas para Mulheres de Guarulhos é órgão colegiado de caráter permanente, consultivo, deliberativo, propositivo e fiscalizador, vinculado à Subsecretaria de Políticas Para Mulheres, conforme a Lei Municipal 6.778/2010. Tem como objetivo acompanhar, avaliar e monitorar as políticas e ações do governo municipal dirigidas as mulheres; apontar e formular as diretrizes da política municipal para a promoção da igualdade de gênero; e combater toda e qualquer forma de discriminação contra a mulher.

Ao término da solenidade de posse, ocorreu a primeira reunião do colegiado para a eleição da nova mesa diretora. Ela ficou composta pela presidente Paula Regina Moutinho (representante da sociedade civil), vice-presidente Elisa Pereira Castro (poder público), primeira-secretária Silvana Kaproski Dorti (sociedade civil) e segunda-secretária Fabiana Chimirri (poder público).