GCM apreende adolescente e prende três homens com 2,8 kg de drogas





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos não deu tréguas à criminalidade neste início de ano. Apreendeu drogas, um adolescente e prendeu três criminosos em ações contra o tráfico de drogas na cidade.

Na noite de quinta-feira (1º), agentes da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam um homem com 2,2 kg de cocaína e maconha na passagem Antonio Nunes da Silva, no Taboão. Com ele, ainda foi encontrada uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 591,00 em dinheiro. A ocorrência foi apresentada no 7º Distrito Policial, onde o autor ficou preso.

A Romu ainda prendeu outros dois traficantes com 450 gramas de drogas na rua João Rossi, na sexta-feira (2) e no sábado (3), sendo eles encaminhados ao 1º Distrito Policial e autuados em flagrante.

Por fim, agentes da Inspetoria Oeste apreenderam um adolescente no domingo (4) com 150 gramas de cocaína e maconha na rua Vicenzo Pacíulo, no Jardim Gracinda. O infrator foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde o delegado de polícia, na presença de um responsável, lavrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. O adolescente foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.