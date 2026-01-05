Centros educacionais da Prefeitura abrem inscrições para atividades recreativas do Estação Férias





Férias é sinônimo de diversão! A partir desta segunda-feira (5), a Prefeitura de Guarulhos estará com inscrições abertas para o Estação Férias, atividades recreativas oferecidas gratuitamente para a criançada entre os dias 12 e 23 de janeiro, nos centros educacionais da cidade. As vagas são limitadas.

As atividades, disponíveis nos CEUs, Cemear, Centros de Incentivo à Leitura Fernando Pessoa e Luís de Camões, nos parques Chico Mendes e Júlio Fracalanza e nas unidades escolares da rede municipal, serão acompanhadas por monitores e professores.

Com o objetivo de estimular o convívio social, a autonomia e a integração, o Estação Férias oferecerá atividades como brincadeiras, gincanas e oficinas durante o período da tarde, das 13h às 17h, para crianças entre quatro e 12 anos.

Inscrições

Para participar é necessário que pais ou responsáveis pelas crianças apresentem a carteirinha ou documento com foto e comprovante de endereço, e realizar a inscrição presencialmente no centro educacional escolhido, das 7h às 21h. Nas escolas e nos parques Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, e Chico Mendes, na região do Pimentas, o horário de inscrição é das 8h às 17h.

Atendimento

O atendimento do Estação Férias nos CMILs Fernando Pessoa, na Cidade Soberana, e Luís de Camões, no Gopoúva, acontece no mesmo período das 14h às 17h. Nas unidades escolares da rede municipal serão atendidas prioritariamente crianças matriculadas nas escolas da Prefeitura de Guarulhos.

As escolas da rede municipal que receberão as atividades do Estação Férias são as EPGs Rubem Alves, Glorinha Pimentel, Patrícia Galvão – Pagu, Martins Pena, Jorge Mota de Oliveira, Manuel Bandeira, Herbert de Souza – Betinho, Inez Rizzatto Rodrigues, Giovani Angelini, Carlos Drummond de Andrade, Siqueira Bueno, Sitio do Pica Pau Amarelo e Heraldo Evans.

As crianças poderão usufruir de diversas atividades gratuitas nos parques Júlio Fracalanza e Chico Mendes, também das 13h às 17h. No Fracalanza a pista de bicicleta permanecerá aberta para as ações de educação no trânsito. Já no parque Chico Mendes, o roteiro ambiental estará em funcionamento durante todo o período de férias.

Confira o endereço do CEU ou espaço educacional mais perto de você em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.