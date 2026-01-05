Inscrições abertas para oficina gratuita de bolsas em crochê na Casa da Mulher Haroldo Veloso





A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres recebe inscrições de interessadas em participar da oficina gratuita de bolsas em crochê na Casa da Mulher Guarulhense III – Haroldo Veloso (rua Agostinho dos Santos, 20, Conjunto Habitacional Haroldo Veloso). Interessadas devem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

Ao todo serão cinco aulas que começam no próximo dia 15 (quinta-feira), às 14h, que abordarão moldes de bolsas, tipos de pontos, bolsas em tela, crochê em fio de malha e em fio náutico, dicas sobre materiais e precificação de produtos.

A atividade visa a oferecer oportunidade para geração de renda, elevação da autoestima, acolhimento, igualdade de gêneros, autonomia da mulher e bem-estar.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.