Flamengo de Guarulhos vence na estreia da Copinha e pode garantir classificação nesta terça





Neste sábado (3), o representante de Guarulhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Associação Atlética Flamengo, estreou com vitória diante do Rio Branco, do Espírito Santo, e, dependendo dos resultados, pode garantir presença na próxima etapa da competição nesta terça-feira (6), quando enfrenta o Capivariano, às 12h45, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade.

O Flamengo está na liderança isolada do Grupo 28, com três pontos ganhos, após vencer o Rio Branco-ES pela contagem mínima, com gol de Rhaul. Já seu próximo adversário, o Capivariano-SP, empatou com o Vitória-BA por 2 a 2, com gols do Gustavo e Rayan para o time paulista, enquanto Emanoel e Aucélio fizeram para o rubro-negro baiano.

Com esses resultados, caso o Flamengo vença o Capivariano e no outro jogo aconteça o empate ou triunfo do Vitória, a equipe guarulhense garante classificação para a segunda fase da Copinha.

A próxima rodada do Grupo 28 está programada para esta terça-feira no Estádio Antônio Soares de Oliveira. Às 12h45, o Flamengo recebe o Capivariano-SP e, às 15h, Rio Branco-ES e Vitória-BA vão jogar já sabendo do resultado que precisam para sobreviver no certame.

A Copinha é organizada pela Federação Paulista de Futebol em parceria com as cidades sedes. Em 2026 são 30 cidades acolhendo os 32 grupos. A competição conta com 128 equipes.