Acidente grave na Dutra deixa um morto em Guarulhos

Um grave acidente de trânsito envolvendo o capotamento de um veículo deixou três vítimas, sendo uma fatal, na manhã deste sábado (03), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 206, no bairro Cidade Aracília, em Guarulhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram resgatadas com vida e encaminhadas ao pronto-socorro pela concessionária responsável pela via, enquanto a terceira não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A ocorrência mobilizou três viaturas dos bombeiros e contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. As causas do acidente ainda serão apuradas, e a pista teve liberação gradual após o atendimento.