EUA lançam ofensiva militar na Venezuela e anunciam retirada de Maduro do país





Os Estados Unidos realizaram ataques militares contra Caracas e outras regiões da Venezuela na madrugada deste sábado (3), segundo comunicado divulgado pelo presidente norte-americano Donald Trump em sua rede social. De acordo com a publicação, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele teriam sido presos e retirados do território venezuelano.

Após a ofensiva, o governo da Venezuela decretou estado de exceção em todo o país e classificou a ação como uma “grave agressão militar”. A vice-presidente venezuelana pediu publicamente uma “prova de vida” de Maduro e da primeira-dama.

No comunicado atribuído a Trump, o presidente dos EUA afirmou que a operação foi realizada “com sucesso”, em larga escala, e com apoio de forças policiais norte-americanas, informando que novos detalhes seriam divulgados às 13h (horário de Brasília).

Segundo autoridades venezuelanas, os ataques atingiram áreas civis e militares em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Moradores relataram explosões, fortes estrondos e sobrevoo de aeronaves durante a madrugada. Até o momento, não há confirmação oficial sobre vítimas ou a extensão dos danos, e imagens não verificadas nas redes sociais mostram incêndios e colunas de fumaça em diferentes pontos da capital.