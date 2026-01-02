Michelin fecha unidade em Guarulhos e dispensa cerca de 350 trabalhadores





A Michelin América do Sul confirmou o encerramento das atividades industriais de sua fábrica em Guarulhos, resultando na demissão de aproximadamente 350 funcionários. Segundo a empresa, a decisão foi tomada no primeiro semestre e o fechamento ocorreu de maneira gradual, com a manutenção das operações durante um período de transição.

A unidade era voltada principalmente à produção de câmaras de ar para pneus de motocicletas e bicicletas, além de fabricar pneus industriais e componentes semiacabados destinados a outras etapas da cadeia produtiva do grupo. A planta representava uma parcela reduzida do total de empregados da Michelin no Brasil, que soma cerca de 8 mil trabalhadores.

Em comunicado, a companhia atribuiu o fechamento ao aumento das importações de produtos asiáticos, que chegam ao mercado brasileiro em grande escala e com preços inferiores aos custos de produção local. De acordo com a Michelin, esse cenário gerou supercapacidade no setor e afetou diretamente a competitividade da fábrica de Guarulhos, especialmente no segmento de câmaras de ar, levando à decisão pelo encerramento após a análise de diferentes alternativas.