Unesp divulga os resultados do Vestibular 2026 e do Processo Seletivo Unesp-Enem 

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira (30), aniversário de 50 anos da Instituição, os resultados do Vestibular Unesp 2026, com 5.867 vagas e 65.208 inscritos, e do Processo Seletivo Unesp-Enem, com 729 vagas e 43.889 candidatos. Os candidatos podem consultar a classificação e a eventual convocação para matrícula no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pelos exames.

A matrícula em primeira chamada será realizada de 2 a 4 de fevereiro, de forma virtual, com link pelo site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), no endereço sistemas.unesp.br/calouros. O calendário completo de matrículas contempla oito chamadas para o Vestibular Unesp e quatro para o Unesp-Enem. O Manual do Candidato de cada seleção está disponível para consulta nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp.

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas a pessoas que se autodeclararem pretas, pardas ou indígenas. Os estudantes do ensino público representam cerca de 55% das matrículas.

Nas quatro portas de entrada com divulgação de resultados no início de 2026 (Vestibular Unesp 2026, Unesp-Enem, Provão Paulista Seriado e Olimpíadas Científicas Unesp), foram computadas ao todo 214.696 inscrições. Como uma mesma pessoa poderia concorrer em mais de um processo seletivo, buscaram vaga na graduação da Unesp 178.152 pessoas para 7.981 vagas oferecidas.

Para a reitora da Unesp, professora Maysa Furlan, “essa diversificação demonstra que a Unesp não está olhando só para dentro”. “Hoje temos uma amplitude maior com os nossos jovens. Ampliamos a entrada pelo Enem, que é um sistema universal que seleciona de forma qualitativa jovens do país inteiro. Participamos do Provão Paulista, que seleciona alunos do Ensino Médio, muitos dos quais desconhecem o sistema de vestibular das universidades públicas do estado de São Paulo. Estamos estudando novas possibilidades de ingresso; o que vai direcionar a diversificação é o olhar para o jovem do século XXI.”

Mais informações

A Unesp é uma universidade pública e gratuita que está entre as maiores e melhores do país e da América Latina. Presente em 24 cidades do estado de São Paulo, com 34 unidades universitárias, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária em todas as grandes áreas do conhecimento.

Para tirar dúvidas sobre o vestibular, o candidato pode fazer contato pelo link “Fale Conosco” do site da Vunesp: www.vunesp.com.br/FaleConosco. Também pode acessar os sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br.

Para obter informações sobre os cursos de graduação da Unesp, basta acessar a página do Guia de Profissões em www.unesp.br/guiadeprofissoes.