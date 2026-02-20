Melhor idade de Guarulhos comemora Dia Internacional da Mulher com festa no Gopoúva

Uma manhã com muita alegria, energia, música, dança e alimentação gratuita é o que promete a festa Dia Internacional da Mulher promovida pela Prefeitura de Guarulhos no sábado (7), das 8h ao meio-dia, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil (avenida Emilio Ribas 1.247), no Gopoúva. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para o Idoso é voltada exclusivamente aos inscritos no projeto Ativação 60+, que devem se inscrever diretamente com os professores e coordenadores de seus respectivos polos.

O evento irá celebrar o protagonismo da mulher idosa ao longo da programação, entretanto, não se trata de um evento exclusivo para tal público, considerando que o projeto busca promover a longevidade, a qualidade de vida e o envelhecimento saudável e ativo, incluindo também pessoas abaixo dos 60 anos.

As atividades serão comandadas por educadores físicos dos 60 polos do projeto espalhados por diversos bairros do município que, atualmente, contam com 4.5 mil pessoas inscritas.

Ativação 60÷

O projeto Ativação 60+ oferece ginástica funcional, alongamento, pilates, dança, exercícios localizados, exercícios para agilidade e coordenação motora, aulas de inclusão digital e ainda acolhimento de psicólogo, de nutricionista e de assistente social.